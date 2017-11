ST. PAUL, Minn. — Jason Zucker a touché la cible avec 2:55 à faire en temps réglementaire et le Wild du Minnesota a inscrit quatre buts en moins de six minutes en troisième période pour vaincre les Predators de Nashville 6-4, jeudi.

Jared Spurgeon a inscrit deux buts et Eric Staal a amassé un but et deux aides pour le Wild, qui a signé une quatrième victoire d’affilée.

Sur le but gagnant, Mikko Koivu s’est débarrassé d’un défenseur dans le coin et a rejoint Zucker dans l’enclave. Zucker a ensuite inscrit un huitième but en cinq matchs en surprenant le gardien Pekka Rinne du revers.

Spurgeon a ajouté un but d’assurance dans un filet désert. Matt Dumba et Nino Niederreiter ont été les autres buteurs du Wild.

Le gardien du Wild Devan Dubnyk a prolongé sa séquence sans accorder de but à 195 minutes et cinq secondes, un record d’équipe. Ryan Johansen y a mis fin après seulement 49 secondes de jeu, le premier but accordé par Dubnyk en 108 tirs. Dubnyk a terminé la partie avec 26 arrêts à son dossier.

Roman Josi, Mattias Ekholm et Viktor Arvidsson ont aussi fait bouger les cordages pour les Predators, qui ont encaissé un premier revers en six sorties. Rinne a accordé cinq buts sur 35 tirs.