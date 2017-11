BOSTON — Kyrie Irving a obtenu 11 de ses 16 points au dernier quart, incluant deux lancers francs déterminants, jeudi, permettant aux Celtics de Boston de mériter un 14e gain de suite, 92-88 aux dépens des Warriors de Golden State.

Irving a dénoué l’impasse de 88-88 grâce à des lancers francs, avec 14 secondes au cadran. Avec six secondes à écouler, Jayson Tatum a ajouté deux points de la même façon.

Irving a aussi fourni six passes et cinq rebonds. Jaylen Brown a brillé avec 22 points, quatre de plus que Al Horford. Ce dernier a aussi récolté 11 rebonds, incluant 10 en défense.

Les Celtics ont effacé un retard de 17 points. Ils sont invaincus depuis des revers à leurs deux premiers matches de la saison – à Cleveland, puis à la maison contre Milwaukee.

Ils vont tenter de poursuivre leur fulgurante séquence samedi, à Atlanta. Ce sera le début d’un séjour de trois matches à l’étranger.

Kevin Durant a récolté 24 points pour les Warriors, qui avaient remporté leurs sept derniers matches.

Au niveau des points, Golden State a connu sa soirée la plus discrète de la saison. Le club avait toujours inscrit au moins 97 points.