DENVER — Gabriel Landeskog a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière — incluant un but sur tir de pénalité—, Nathan MacKinnon a récolté un but et quatre aides et l’Avalanche du Colorado a défait les Capitals de Washington 6-2, jeudi.

Leur compagnon de trio Mikko Rantanen a pour sa part accumulé un but et trois aides. Colin Wilson a été l’autre buteur de l’Avalanche, qui a mis fin à une série de trois revers. Semyon Varlamov a repoussé 28 tirs.

L’Avalanche disputait un premier match depuis une série de deux rencontres contre les Sénateurs d’Ottawa à Stockholm, en Suède.

Brett Connolly et Evgeny Kuznetsov ont fourni la timide réplique des Capitals, qui avaient perdu 6-3 face aux Predators de Nashville, mardi. Philipp Grubauer a accordé six buts sur 28 tirs.