VANCOUVER — Erik Haula a rompu l’égalité en troisième période et a aussi amassé une aide, aidant les Golden Knights de Vegas à battre les Canucks de Vancouver 5-2, jeudi.

David Perron, Jonathan Marchessault et William Karlsson ont aussi récolté chacun un but et une aide. Reilly Smith a ajouté un but d’assurance dans un filet désert pour les Golden Knights.

Effectuant un neuvième départ de suite devant le filet des Golden Knights, Maxime Lagacé a repoussé 19 tirs.

Brock Boeser et Bo Horvat ont généré l’offensive des Canucks. Jacob Markstrom a effectué 25 arrêts.

Après avoir gaspillé une avance de 2-0 en deuxième période, les Golden Knights ont repris les devants à 6:27 de la troisième période. James Neal a d’abord volé le disque au défenseur Erik Gudbranson derrière le filet et l’a remis à Perron. Ce dernier a rejoint Haula dans l’enclave et le Finlandais a inscrit son sixième but de la saison.

Perron a inscrit deux buts et sept aides à ses six derniers matchs, tandis que Haula a ajouté quatre buts et quatre aides à sa fiche lors de ses six dernières sorties.