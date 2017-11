SAN JOSE, Calif. — Roberto Luongo a repoussé 35 lancers en route vers son premier blanchissage de la saison, son 74e en carrière, et les Panthers de la Floride ont défait les Sharks de San Jose 2-0, jeudi.

Colton Sceviour et Nick Bjugstad ont touché la cible pour les Panthers, qui ont amorcé leur tournée californienne en signant une deuxième victoire de suite. Les Panthers ont gagné sept de leurs huit derniers matchs à San Jose.

Luongo occupe le premier rang de la LNH au chapitre des jeux blancs par un gardien toujours actif.

Martin Jones a effectué 26 arrêts devant le filet des Sharks, qui avaient gagné six de leurs sept matchs précédents.

Le défenseur des Sharks Tim Heed croyait avoir marqué après moins de cinq minutes de jeu en deuxième période. Les Panthers ont contesté le but et les arbitres ont renversé leur décision puisqu’il y avait hors-jeu sur la séquence.

Un autre but des Sharks a été refusé un peu plus tard puisque Luongo a été poussé dans son but avec la rondelle.

L’entraîneur-chef des Panthers, Bob Boughner, a triomphé à son retour à San Jose. Il a été entraîneur adjoint chez les Sharks lors des deux dernières saisons.