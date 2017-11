NAPLES, Fla. — Sung Hyun Park a inscrit cinq oiselets et a pris les commandes du Championnat du circuit de la LPGA grâce à un aigle en fin de parcours lors d’une ronde de 65 (moins-7), vendredi.

Cette avance aurait pu être encore plus importante si Park n’avait pas commis de boguey au 18e trou au club de golf Tiburon.

Park détient trois coups d’avance sur Caroline Masson (66) et Sarah Jane Smith (69), et aucune des joueuses dans la lutte pour les grands honneurs se retrouvent à moins de cinq coups d’elle. Lexi Thompson a joué 67 et a perdu du terrain, elle qui a glissé à six coups de Park.

Park se retrouve à moins-12 après 36 trous. Une victoire permettrait à la Sud-Coréenne âgée de 24 ans de balayer tous les prix et de devenir la première recrue depuis Nancy Lopez en 1978 à être nommée joueuse de l’année dans la LPGA.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a inscrit un score de 70 et elle se retrouve à égalité au 25e rang à moins-4. Alena Sharp, de Hamilton, a bouclé sa ronde en 74 coups pour aboutir à égalité au 66e rang à plus-5.