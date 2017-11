COLORADO SPRINGS, Colo. — La double championne américaine de patinage artistique Gracie Gold s’est retirée des Championnats nationaux, alors qu’elle continue de recevoir de l’aide pour lutter contre la dépression, ainsi que des troubles d’anxiété et de l’alimentation.

Gold a annoncé le mois dernier qu’elle n’allait pas participer à la saison des Grands Prix. Sa décision de se retirer des nationaux en janvier met fin à ses chances de participer aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en février.

Âgée de 22 ans et médaillée de bronze lors de l’épreuve en équipe et quatrième chez les femmes lors des Jeux de Sotchi en 2014, Gold connaissait des ennuis depuis les Championnats mondiaux de 2016. Elle avait aussi changé d’entraîneurs plus tôt cette année, peu de temps après s’être contentée de la sixième place aux nationaux.

«Je suis déçue de ne pas participer à la saison olympique, mais je sais que c’est pour le mieux, a indiqué Gold par le biais d’un communiqué émis vendredi. Je souhaite la meilleure des chances à tout le monde et je vais tous vous encourager.»