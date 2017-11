GRENOBLE, France — Kaetlyn Osmond a admis qu’elle n’était pas excessivement enchantée de sa performance, mais peu importe, elle est en première place chez les femmes après le programme court aux Internationaux de France de patinage artistique.

Âgée de 21 ans et originaire de Marystown, à Terre-Neuve-et-Labrador, Osmond a obtenu 69,05 points pour sa performance sur la chanson «Sous le ciel de Paris». La Russe Maria Sotskoya est deuxième avec 67,79 et la Japonaise Yuna Shiraiwa, troisième avec 66,05.

Visant une deuxième victoire cette saison en Grand Prix, Osmond a réussi une combinaison triple flip-double piqué et un triple Lutz, mais la combinaison a été chancelante et Osmond a mis une main sur la glace lors du Lutz. Elle s’est rachetée en réussissant un double Axel ainsi que des vrilles et un jeu de pieds de niveaux quatre.

En couples, Lubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch, de Toronto, occupent le quatrième rang avec 66,36 points.

Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimior Morozov sont en tête avec 77,84 points. Les Français Vanessa James et Morgan Cipres occupent la deuxième place avec 73,18 points et les Italiens Nicole Della Monica et Matteo Guarise, la troisième place avec 70,65 points.

En danse, Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, de Waterloo, en Ontario, se retrouvent en cinquième position après la danse courte, à moins de deux points de la troisième place.

Le Canada n’a pas de participants chez les hommes.