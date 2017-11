LAVAL, Qc — Mike Vecchione et Phil Varone ont amassé deux buts et une aide chacun et les Phantoms de Lehigh Valley ont défait le Rocket de Laval 5-2, vendredi, dans la Ligue américaine de hockey.

Mikhail Vorobyev a aussi touché la cible pour les Phantoms (10-5-2), qui ont mis fin à une série de deux défaites. Dustin Tokarski a repoussé 28 tirs.

Éric Gélinas et Jérémy Grégoire ont généré l’offensive du Rocket (9-6-2), qui avait gagné ses deux matchs précédents. Zachary Fucale a accordé cinq buts sur 36 lancers.

Gélinas a ouvert la marque après seulement 2:29 de jeu, quand son tir de la ligne bleue n’a pu être maitrisé par Tokarski.

Les Phantoms se sont occupés du spectacle par la suite. Vorobyev a créé l’égalité à 11:23, en avantage numérique, puis Vecchione a donné les devants aux visiteurs 1:47 plus tard.

Vecchione a été le seul à faire mouche en deuxième période, en avantage numérique.

Varone a creusé l’écart à 4-1 après 5:24 de jeu en troisième période. Grégoire a tenté d’amorcer la remontée du Rocket à 10:27, mais Varone est revenu à la charge avec 1:03 à jouer, en avantage numérique.

Le match a pris fin dans le tumulte, alors que deux mêlées ont éclaté dans les deux dernières minutes de jeu. Le défenseur des Phantoms Samuel Morin et l’attaquant du Rocket Michael McCarron ont jeté les gants avec 30 secondes à faire.

Les Phantoms ont profité de trois de leurs cinq avantages numériques, tandis que le Rocket a été 0-en-5.