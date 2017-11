PHILADELPHIE — Sean Monahan a inscrit le premier tour du chapeau de sa carrière dans la LNH, Michael Frolik a marqué en prolongation et les Flames de Calgary ont défait les Flyers de Philadelphie 5-4, samedi.

Johnny Gaudreau a ajouté un but et deux mentions d’aide pour porter à neuf sa série de parties avec au moins un point. Les Flames ont remporté six de leurs huit derniers matchs.

Le gardien Mike Smith, qui revenait au jeu après avoir subi une blessure au haut du corps, a stoppé 35 des 39 tirs dirigés vers lui pour enregistrer une 10e victoire dans l’uniforme des Flames.

Brian Elliott, qui a disputé 49 parties avec la formation de Calgary l’année dernière, a repoussé 27 rondelles pour les Flyers, qui ont perdu un quatrième match consécutif.

Les défenseurs Brandon Manning et Ivan Provorov ainsi que les attaquants Sean Couturier et Nolan Patrick ont enfilé l’aiguille pour les Flyers.

Les Flames, qui se classent au dernier rang de la LNH au chapitre du désavantage numérique, ont limité les Flyers à un seul tir au but lors de leur avantage numérique dans les deux dernières minutes du temps réglementaire.