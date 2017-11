HALIFAX — Otto Somppi a tranché en tirs de barrage et les Mooseheads de Halifax ont remporté un festival offensif contre les Screaming Eagles du Cap-Breton par la marque de 6-5, samedi, au Scotiabank Centre.

Somppi, qui avait été calme jusque-là, a trompé la vigilance de Kyle Jessiman lors de la cinquième ronde des tirs de barrage. Son coéquipier Filip Zadina avait aussi fait bouger les cordages, mais Tyler Hylland avait créé l’égalité en fusillade.

Le défenseur Jared McIsaac a inscrit ses deux premiers filets de la campagne et il a ajouté une mention d’aide. Benoit-Olivier Groulx, Maxime Fortier et Joel Bishop ont aussi enfilé l’aiguille pour les Mooseheads (13-7-3), qui alternent victoires et défaites depuis le début du mois de novembre.

Zadina, un des plus beaux espoirs de la LHJMQ en vue du repêchage de la LNH, s’est fait complice de deux buts pour les hommes de Jim Midgley.

Peyton Hoyt a marqué le premier but des Screaming Eagles (11-9-2) et Adam McCormick a forcé la tenue d’une période de prolongation en noircissant la feuille de pointage à 14:46 du troisième vingt. Entre ces deux réussites, l’attaquant recrue Brooklyn Kalmikov a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière dans le circuit Courteau.

Blade Mann-Dixon a ajouté la victoire à sa fiche grâce à ses 26 arrêts devant la cage des Mooseheads. Jessiman a repoussé 32 rondelles pour les visiteurs.