DALLAS — Ben Bishop a repoussé tous les tirs dirigés vers lui dans les 39 dernières minutes de jeu, venant en relève à Kari Lehtonen, et les Stars de Dallas ont défait les Oilers d’Edmonton 6-3, samedi après-midi.

Bishop, appelé à remplacer Lehtonen tôt en deuxième période, a réalisé 17 arrêts pour permettre aux Stars de venir de l’arrière pour l’emporter.

Devin Shore a nivelé la marque (3-3), son premier but de la saison, et Radek Faksa a redonné les devants aux Stars grâce à un but en fin de deuxième période.

Jamie Benn et Jason Spezza ont tous les deux marqué en troisième période afin de couronner la remontée des locaux. Bishop a obtenu une mention d’assistance sur le but de Spezza, inscrit en avantage numérique.

Antoine Roussel et Alexander Radulov avaient donné une avance de 2-0 aux Stars, mais Drake Caggiula et Connor McDavid ont permis aux Oilers d’égaler le pointage en début de deuxième période.

Caggiula a inscrit son deuxième but de la rencontre avec moins d’une minute de jouée au deuxième engagement.

Cam Talbot a bloqué 15 tirs pour les Oilers.