LOS ANGELES — Johnny Brodzinski a inscrit un premier but dans la LNH, Andy Andreoff a ajouté son premier but de la saison et les Kings de Los Angeles ont vaincu les Panthers de la Floride 4-0, samedi.

Le gardien réserviste Darcy Kuemper a repoussé 24 tirs pour enregistrer un huitième blanchissage en carrière, un premier depuis le 21 janvier 2016, avec le Wild du Minnesota.

Les Kings ont inscrit trois buts en troisième période pour achever les Panthers et mettre fin à une série de quatre revers. Toutes ces défaites ont été encaissées à domicile, après que les Kings eurent compilé un dossier de 11-2-2 lors de leurs 15 premiers matchs.

Tyler Toffoli a fait bouger les cordages à 8:14 en première période, pendant une pénalité à retardement contre les Panthers.

Brodzinski a creusé l’écart à 2:23 du troisième tiers, quand il a surpris le gardien James Reimer dans la partie supérieure.

Andreoff a ensuite déjoué Reimer entre les jambières avec 4:41 à faire, puis Trevor Lewis a complété la marque dans un filet désert.

Reimer a repoussé 16 lancers.