CALGARY — Le quart-arrière Hugo Richard a complété 21 de ses 32 passes pour des gains de 258 verges et deux touchés pour permettre au Rouge et Or de l’Université Laval de venir de l’arrière pour l’emporter 35-23 face aux Dinos de l’Université de Calgary, samedi, lors de la Coupe Mitchell.

Le Rouge et Or accède donc à la finale de la Coupe Vanier.

Plus de détails à venir.