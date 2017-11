HOMESTEAD, Fla. — William Byron a remporté le championnat de la série Xfinity, samedi.

Daniel Hemric a dominé le début de la course finale à l’Homestead-Miami Speeday, jusqu’à ce qu’il doive rentrer aux puits pendant le deuxième segment en raison d’un problème de batterie. Quand il est retourné en piste, Hemric accusait 12 tours de retard sur le meneur.

Elliott Sadler et Byron se sont livré une chaude lutte. Ils sont même entrés en contact au moins à une reprise et Sadler a finalement dépassé Byron avec 36 tours à faire. Cependant, Byron n’a pas lâché prise et il a recommencé à se battre avec son rival, le dépassant pour de bon avec neuf tours à faire. Souhaitant trop en faire, Sadler a éventuellement cogné le mur.

Pendant ce temps, Cole Custer a filé vers une première victoire en carrière en série Xfinity, une semaine après avoir été éliminé de la course au titre.

Byron a terminé troisième pour gagner le championnat. Sadler s’est finalement contenté du huitième rang. Justin Allgaier, qui était aussi dans la course au titre, a pris le 12e rang, et Hemric, le 34e.