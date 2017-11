GRENOBLE, France — La Canadienne Kaetlyn Osmond a remporté sa deuxième médaille de la saison sur le circuit du Grand Prix de l’ISU en se classant troisième chez les femmes, samedi, aux Internationaux de France de patinage artistique.

Alina Zagitova est partie de la cinquième place après le programme court pour gagner la médaille d’or et donner un doublé à la Russie avec 213,80 points. Maria Sotskova a terminé deuxième avec 208,78 et Osmond, troisième avec 206,77.

Osmond, de Marystown, à Terre-Neuve-et-Labrador, avait été la meilleure lors du programme court, vendredi, et s’est classée quatrième pour son programme libre. Elle a décroché une place pour la finale du Grand Prix le mois prochain. Elle avait gagné les Internationaux Patinage Canada il y a trois semaines.

Sa routine libre sur la musique de «Black Swan» a été marquée par cinq triples sauts propres, mais elle a chuté sur une triple boucle et n’a exécuté qu’un tour sur un Axel.

En danse, Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, de Waterloo, en Ontario, ont exécuté une solide danse libre au son de «Je suis malade», même si Weaver s’est blessée à une côte récemment. Ils ont obtenu 176,97 points pour se classer en quatrième place, ratant le podium par seulement 0,27 point. Ils occupaient le cinquième rang après la danse courte.

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté la médaille d’or avec une note de 201,98. Les Américains Madison Chock et Evan Bates ont terminé en deuxième place avec 181,85 points et les Russes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, en troisième place avec 177,24 points.

Le Canada a raté de peu une médaille en couples alors que Lubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch, de Toronto, ont terminé en quatrième place avec un score de 193,07, à seulement 4,5 points de la troisième place.

Les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont gagné la médaille d’or avec 218,20 points. Les Français Vanessa James et Morgan Cipres ont terminé en deuxième place avec 214,32 points et les Italiens Nicole Della Monica et Matteo Guarise, en troisième place avec 197,59 points.

Le Canada n’avait pas de participants chez les hommes.