TAMPA, Fla. — Anders Lee a inscrit deux buts et les Islanders de New York ont presque échappé une avance de quatre buts avant de finalement vaincre le Lightning de Tampa Bay 5-3, samedi.

John Tavares a récolté un but et deux aides, tandis qu’Andrew Ladd et Brock Nelson ont aussi touché la cible pour les Islanders, qui ont mis fin à la série de cinq victoires du Lightning. Josh Bailey a amassé trois aides et Thomas Greiss a stoppé 36 tirs pour porter sa fiche à 4-0-1 à ses cinq derniers départs.

Yanni Gourde a réussi un doublé pour le Lightning, alors que l’autre but de la formation est venu du bâton d’Ondrej Palat. Andrei Vasilevskiy a effectué 27 arrêts.

Lee a marqué en première période et a ajouté un but en avantage numérique après 65 secondes de jeu en troisième période, ce qui portait la marque à 4-0 en faveur des Islanders.

Gourde et Palat ont fait mouche dans un intervalle de 13 secondes à 3:26 du troisième tiers, puis Gourde a réduit l’écart à 4-3 avec 3:36 à écouler au cadran.

Tavares a confirmé la victoire des Islanders en marquant dans un filet désert avec 22 secondes à faire.