NASHVILLE — Craig Smith a récolté un but et une aide, Pekka Rinne a repoussé 29 lancers et les Predators de Nashville ont défait l’Avalanche du Colorado 5-2, samedi.

Colton Sissons, Anthony Bitetto, Mattias Ekholm et Viktor Arvidsson ont aussi touché la cible pour les Predators, qui ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Roman Josi, Kevin Fiala et P.K. Subban ont amassé deux aides chacun.

Andrei Mironov a inscrit un but et une aide, tandis que J.T. Compher a aussi fait mouche pour l’Avalanche, qui a perdu quatre de ses cinq dernières rencontres. Semyon Varlamov a stoppé 19 tirs.

Les Predators ont gagné leurs huit derniers matchs face à l’Avalanche.

L’attaquant des Predators Austin Watson a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour une mise en échec dangereuse à l’endroit de Dominic Toninato en première période. Toninato effectuait ses débuts dans la LNH. Il est revenu au jeu en deuxième période.