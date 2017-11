HOCKEY

Les Maple Leafs de Toronto ont assommé le Canadien de Montréal 6-0.

Le Canadien termine un important séjour de six matchs au Centre Bell avec une récolte de seulement cinq points sur une possibilité de 12.

Anthony Duclair a complété son tour du chapeau en prolongation pour permettre aux Coyotes de l’Arizona de l’emporter 3-2 face aux Sénateurs d’Ottawa.

La Classique hivernale 2019 de la LNH opposera les Blackhawks de Chicago et les Bruins de Boston dans le cadre d’un match extérieur présenté le 1er janvier 2019 au Notre Dame Stadium dans l’Indiana.

FOOTBALL

Le Rouge et Or de l’Université Laval l’a emporté 35-23 face aux Dinos de l’Université de Calgary, lors de la Coupe Mitchell.

Le Rouge et Or accède donc à finale de la Coupe Vanier et affrontera les Mustangs de l’Université Western.

TENNIS

David Goffin a mis un terme aux espoirs de Roger Federer de remporter un septième titre des Finales de l’ATP en triomphant hier à Londres.

Le Belge s’est qualifié pour la finale d’aujourd’hui où il affrontera Grigor Dimitrov.

BOBSLEIGH

Au lendemain d’une journée faste avec trois médailles en bobsleigh, l’équipe canadienne de bobsleigh et de skeleton a été exclue du podium hier lors de la deuxième journée de compétitions à la Coupe du monde de Park City, dans l’Utah.

GOLF

La golfeuse américaine Michelle Wie a remis une carte de 66 (moins-6), pour partager la tête du classement avec trois autres rivales au Championnat du circuit de la LPGA.

La Canadienne Brooke Henderson, à égalité au 23e rang, a remis une carte de 70.

