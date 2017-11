VANCOUVER — Brayden Schenn a touché la cible à 2:41 de la période supplémentaire et les Blues de St. Louis ont défait les Canucks de Vancouver 4-3, samedi.

L’attaquant des Blues a surpris le gardien Anders Nilsson d’un tir précis du côté du bouclier. Il s’agissait pour Schenn d’un huitième but cette saison. Il a maintenant récolté au moins un point dans ses sept derniers matchs et a inscrit cinq buts et 10 aides au cours de cette séquence.

Colton Parayko, Vladimir Sobotka et Joel Edmundson ont marqué en temps réglementaire pour les Blues. Paul Stastny a amassé trois aides et Jake Allen a stoppé 20 tirs.

Sven Baertschi, avec un but et une aide, Brock Boeser et Markus Granlund ont répliqué pour les Canucks, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Loui Eriksson a récolté deux aides et Nilsson a effectué 27 arrêts.

Accusant un retard de 3-2 après deux périodes, les Blues ont créé l’égalité après 4:46 de jeu en troisième période. Stastny a rejoint Edmundson à l’aide d’une passe transversale et le défenseur a décoché un puissant lancer.