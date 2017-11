LONDRES — Grigor Dimitrov a obtenu le titre le plus important de sa carrière dimanche aux Finales de l’ATP, après avoir pris la mesure du Belge David Goffin 7-5, 4-6, 6-3 lors du match de championnat.

Le Bulgare, sixième tête de série, a mis un terme à la rencontre après deux heures et 31 minutes de jeu — il s’agissait du match de trois sets le plus long de l’histoire du prestigieux tournoi. Ce duel a surpassé de 12 minutes celui entre Roger Federer et Jo-Wilfried Tsonga en 2011.

Dimitrov a remporté ses cinq affrontements à l’O2 Arena pour devenir le premier tennisman à gagner les Finales de l’ATP à sa première participation depuis 1998.

Goffin a préservé trois balles de match alors qu’il était au service, mais Dimitrov a gardé son sang-froid, convertissant sa deuxième opportunité alors qu’il était au service.

En atteignant la finale, Dimitrov était déjà assuré de terminer la saison au troisième rang mondial. Goffin grimpera quant à lui au septième échelon mondial, soit son meilleur classement en carrière.