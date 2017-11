NAPLES, Fla. — La Thaïlandaise Ariya Jutanugarn a réussi des oiselets sur les deux derniers verts et profité d’une bourde de sa rivale Lexi Thompson pour remporter le Championnat du circuit CME Group, dimanche.

Thompson disposait d’une avance d’un coup lorsqu’elle a raté un roulé de deux pieds au 18e trou. Elle s’est ainsi retrouvée en triple égalité en tête, mais Jutanugarn a réussi son roulé d’une distance de 18 pieds sur le dernier vert pour signer une carte de 67 (moins-5) et l’emporter par un coup.

Jutanugarn a présenté un score cumulatif de 273 (moins-15), soit un coup de mieux que l’Américaine, qui devait gagner pour obtenir le titre de golfeuse de l’année sur le circuit de la LPGA.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué la normale en ronde finale pour terminer à égalité en 25e position à 282 (moins-6). Sa compatriote, Alena Sharp, de Hamilton, en Ontario, a aussi complété le parcours en 72 coups pour aboutir à égalité en 46e place à 287 (moins-1).

Thompson pourra toutefois se consoler en empochant le chèque de 1 million $US remis à la joueuse qui a remporté la course au globe CME et le trophée Vare octroyé à celle qui a présenté la plus basse moyenne par ronde cette saison sur le circuit de la LPGA. Le titre de golfeuse de l’année sera partagé entre So Yeon Ryu et Sung Hyun Park.