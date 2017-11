MINNEAPOLIS — Latavius Murray a récolté 95 verges au sol et deux touchés, Adam Thielen a transformé un court attrapé en un touché de 65 verges et les Vikings du Minnesota ont dominé la meilleure attaque de la NFL pour l’emporter 24-7 contre les Rams de Los Angeles, dimanche.

Case Keenum a complété 27 de ses 38 passes pour des gains aériens de 280 verges. Il a guidé les Vikings (8-2) vers une sixième victoire consécutive, lors de ce duel entre deux formations qui mènent leur section.

La défensive des Vikings a amorcé la deuxième demie en forçant les Rams (7-3) à effectuer quatre dégagements. Les Rams avaient remporté leurs quatre dernières parties et ils avaient inscrit 144 points lors de cette séquence.

La défensive des Rams a été malmenée lors de la deuxième demie, allouant 288 verges. Keenum n’a pas été victime d’un sac du quart lors d’un sixième match cette saison. Thielen a d’ailleurs réussi à lui offrir la plus longue passe de touché de sa carrière lorsqu’il s’est défait du demi de coin des Rams Dominique Hatfield au quatrième quart.

Thielen a conclu l’affrontement avec six attrapés pour 123 verges et il a porté son total de verges à 916 cette saison. Le seul autre joueur de l’histoire des Vikings à avoir obtenu au moins 900 verges par la voie des airs lors des 10 premiers matchs était Randy Moss, qui a réussi l’exploit en 2000 et en 2003.

Le demi de sûreté des Vikings Anthony Harris, qui remplaçait Andrew Sendejo, a fait basculer la partie lorsqu’il a provoqué un échappé du receveur des Rams Cooper Kupp à la ligne de un des siens, au deuxième quart. À ce moment, les deux formations étaient à égalité 7-7.

Jared Goff, qui a remplacé Keenum comme quart numéro un des Rams l’an dernier, a réussi 22 de ses 37 tentatives pour des gains de 225 verges par la passe. Le porteur Todd Gurley II a amassé 37 verges en 15 courses et il a inscrit un majeur.