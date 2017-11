MIAMI — Ryan Fitzpatrick a récolté 275 verges de gains en plus de lancer deux passes de touché, Patrick Murray a réussi un botté de placement de 35 verges alors qu’il ne restait que quatre secondes à la rencontre et les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Dolphins de Miami 30-20, dimanche.

Les Buccaneers ont ainsi mis un terme à leur mauvaise séquence de six matchs sur la route.

O.J. Howard et DeSean Jackson ont capté les passes de Fitzpatrick pour les visiteurs, qui ont pris les devants 17-0 au deuxième quart.

Les Dolphins (5-5) ont nivelé le pointage 20-20 grâce à une passe de touché de 61 verges de Matt Moore, captée par Kenny Stills alors qu’il ne restait que trois minutes à jouer. Fitzpatrick a calmement mené les Buccaneers à la ligne de 58 sur la séquence suivante et Murray a inscrit le placement qui a scellé la victoire.

Adarius Glanton a ajouté un majeur pour la formation de Tampa Bay (4-6), sur un échappé recouvré.

Jay Cutler a lancé trois interceptions lors de la première demie et n’a pas été en mesure de disputer le reste du match. Les Dolphins ont affirmé qu’il a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale. Moore a réussi 17 de ses 28 passes pour des gains aériens de 282 verges et un touché en relève, mais les Dolphins n’ont pas réussi à surmonter les cinq revirements commis et les 17 pénalités — un record de concession.

Stills a capté sept passes sur une distance totale de 180 verges, et Jarvis Landry a réalisé six attrapés pour 95 verges de gains et un touché pour les Dolphins qui se sont inclinés lors de leurs quatre dernières rencontres, pour la première fois depuis 2013.