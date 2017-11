RALEIGH, N.C. — Teuvo Teravainen a enfilé deux buts en plus de récolter une mention d’assistance et les Hurricanes de la Caroline ont eu le dessus 4-2 contre les Islanders de New York, dimanche soir.

Sebastian Aho a récolté un but et une aide pour les Hurricanes, prolongeant à quatre rencontres sa séquence de buts. Aho a connu une disette de 15 rencontres en début de campagne et a déjoué un gardien adverse pour la première fois le 13 novembre contre les Stars de Dallas.

Elias Lindholm a également fait bouger les cordages pour les Hurricanes et Cam Ward a bloqué 27 tirs. John Tavares et Nick Leddy ont répliqué pour les Islanders, tandis que Jaroslav Halak a réalisé 28 arrêts.

Les Islanders ont battu les Hurricanes 6-4 à Brooklyn, jeudi soir.

Les Hurricanes menaient 3-1 après la première période, dominant les visiteurs 16-6 au chapitre des tirs au but.