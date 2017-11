HOMESTEAD, Fla. — Martin Truex fils a signé un premier titre de la coupe Monster Energy de la Nascar, dimanche, remportant la dernière épreuve de la saison, au Homestead-Miami Speedway.

Truex a devancé Kyle Busch lors de la dernière course de la saison, une épreuve longue de 640 kilomètres. Kevin Harvick, qui a terminé quatrième, et Brad Keselowski, qui a conclu la course en septième place, étaient les seuls autres aspirants au titre parmi les pilotes à prendre le départ.

Kyle Larson a complété le podium.

Truex a gagné pour une huitième fois cette saison, poursuivant ainsi la meilleure saison de sa carrière. Il s’agissait du premier titre de l’histoire de son équipe, Furniture Row Racing.

L’équipe a surmonté plusieurs épreuves cette saison. La conjointe de Truex, Sherry Pollex, a subi une récidive de cancer des ovaires, un mécanicien est décédé d’une crise cardiaque le mois passé et le propriétaire de l’équipe a nécessité une intervention chirurgicale d’urgence au coeur la semaine dernière.

À sa dernière course en carrière dans la plus importante série de la NASCAR, Dale Earnhardt fils avait le coeur à la fête malgré sa 25e position.

Earnhardt s’est permis d’ingérer quelques bières, entouré de ses proches, de son équipe et de centaines de partisans. Il a par la suite quitté la fête pour aller saluer son bon ami Truex et célébrer son titre.

Lors de son illustre carrière, Earnhardt a notamment remporté deux fois le Daytona 500 et il a été élu 14 fois le pilote le plus populaire du circuit.