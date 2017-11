NEW YORK — Henrik Lundqvist a stoppé 20 tirs pour enregistrer un deuxième blanchissage cette saison et un 63e en carrière, menant les Rangers de New York vers une victoire de 3-0 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa, dimanche soir.

Kevin Hayes, Michael Grabner et Mika Zibanejad ont touché la cible pour les Rangers, qui retrouvaient les Sénateurs pour une première fois depuis qu’ils avaient éliminé en six parties les hommes d’Alain Vigneault lors des séries. Mats Zuccarello s’est fait complice de deux filets des siens.

Les Rangers ont rebondi après avoir subi deux défaites de suite à l’étranger. Ils ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs et leurs six dernières parties à domicile.

Craig Anderson a conclu la rencontre avec 24 arrêts pour les Sénateurs, qui ont perdu en temps réglementaire à l’étranger pour une première fois cette saison. Ils montraient un dossier de 4-0-1.

Alors que les Rangers menaient 1-0, Lundqvist a été testé tôt en troisième période. Mark Borowiecki a décoché un tir de la pointe qui a été stoppé par le gardien, mais c’est son arrêt spectaculaire aux dépens de Derick Brassard qui a soulevé la foule au Madison Square Garden.

Grabner a doublé l’avance des siens en faisant dévier un tir de Marc Staal. Il s’agissait de son neuvième filet de la saison. Grabner a amassé huit buts et une aide à ses 11 derniers matchs.

Zibanejad a scellé l’issue de l’affrontement dans un filet désert.