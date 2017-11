NEW YORK — L’attaquant des Predators de Nashville Austin Watson a été suspendu pour deux matchs sans salaire par le préfet de discipline de LNH, dimanche.

Watson est suspendu pour avoir donné de la bande envers l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Dominic Toninato.

Watson s’est vu décerner une pénalité majeure pour son geste ainsi qu’une inconduite de partie pour avoir donné de la bande, samedi soir, lors d’une victoire de 5-2 des Predators.

Cette suspension coûtera 11 828 $US à Watson. L’attaquant américain de 25 ans en est à sa quatrième campagne dans la LNH. Il a amassé un but et une mention d’assistance en 19 parties cette saison.