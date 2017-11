BUFFALO, N.Y. — Sergei Bobrovsky a effectué trois de ses 30 arrêts pendant une supériorité numérique alors qu’il restait deux minutes au cadran et les Blue Jackets de Columbus se sont accrochés pour venir à bout des Sabres de Buffalo 3-2, lundi soir, signant du même coup un quatrième gain de suite.

La recrue Pierre-Luc Dubois, Artemi Panarin et Boone Jenner ont trouvé le fond du filet pour les Blue Jackets. Markus Nutivaara a amassé deux mentions d’assistance.

Les Sabres ont encaissé une sixième défaite d’affilée. Evander Kane et Sam Reinhart ont marqué pour les locaux, et Robin Lehner a repoussé 25 lancers.

Bobrovsky a réalisé son plus bel arrêt de la rencontre lorsqu’il a complété un déplacement latéral pour repousser avec sa jambière un tir sur réception de Ryan O’Reilly, alors qu’il restait 1:49 à jouer. Bobrovsky a ensuite partiellement stoppé le retour de lancer accordé à Kyle Okposo, et la rondelle a sautillé sur la ligne des buts avant que l’attaquant des Sabres ne se retrouve au fond de la cage du Russe. Les arbitres ont analysé la reprise vidéo et déterminé que le but n’était pas bon.

Les Blue Jackets ont frappé en premier pour la cinquième fois de suite, lorsque Dubois a sauté sur une rondelle libre dans l’enclave avant de décocher un tir des poignets dans la lucarne, derrière Lehner, après quatre minutes de jeu en période médiane.

Panarin a inscrit son cinquième but de la saison à l’aide d’un tir des poignets vif du cercle droit des mises en jeu, à 5:47 de la troisième période. Jenner a ensuite marqué son troisième filet de la saison en s’emparant d’une rondelle libre pendant une mêlée devant le filet de Lehner, à mi-chemin de l’engagement.

Les Sabres sont revenus à la charge pendant les 10 dernières minutes de jeu.

Reinhart a touché la cible 13 secondes après Jenner, en faisant dévier un tir de la pointe de Victor Antipin. Ce but a du même coup mis un terme à la séquence de 117 minutes de Bobrovsky sans accorder de but. Kane a enchaîné avec son 12e de la campagne à l’aide d’un tir des poignets du cercle gauche des mises en jeu, avec 3:32 à écouler au cadran.