ASHBURN — Ajoutez le centre partant Spencer Long à la liste de plus en plus longue des joueurs des Redskins de Washington à l’écart du jeu pour la saison parce qu’ils sont blessés.

L’entraîneur Jay Gruden des Redskins a annoncé que Long doit se soumettre à une intervention chirurgicale à un tendon du quadriceps et son nom se retrouvera sur la liste des blessés.

Le réserviste Chase Rouiller portait un plâtre sur sa main droite et son bras était en écharpe dans le vestiaire, et bien que Gruden n’écartait pas sa présence pour le match de jeudi soir contre les Giants de New York, Tony Bergstrom constitue la bouée de secours. Bergstrom a entrepris seulement cinq matchs de la NFL depuis son arrivée dans la ligue en 2012.

Long n’a pas entrepris un match depuis la 7e semaine de la saison et depuis, il n’a joué que brièvement lors de la 10e semaine. Il rejoint le demi offensif Chris Thompson et le receveur Terrelle Pryor sur la liste des joueurs blessés cette semaine.

Cela porte le total des Redskins à 14 joueurs, y compris les partants Rob Kelley, Mason Foster et le choix de première ronde au repêchage Jonathan Allen.

En conséquence, les Redkins ont mis sous contrat le centre autonome Demetrius Rhaney et ils ont ajouté le demi offensif LeShun Daniels et le secondeur Pete Robertson à la formation régulière.

La présence de Robertson pourrait être nécessaire si le secondeur Martrell Spaight n’est pas disponible, jeudi. Spaight, inséré dans la formation partante après les blessures, portait une botte orthopédique à son pied gauche.