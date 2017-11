MONTRÉAL — On n’en sait pas beaucoup sur les combats préliminaires qui seront présentés en marge du choc des poids moyens opposant David Lemieux à l’Anglais Billy Joe Saunders, le 16 décembre à la Place Bell de Laval, mais on sait au moins qu’un deuxième titre — mineur — sera à l’enjeu.

Ainsi, Eye of the Tiger Management, copromoteur de l’événement, a annoncé mardi que l’Irlandais Gary O’Sullivan (26-2, 18 K.-O.) et l’Américain Antoine Douglas (22-1-1, 16 K.-O.) s’affronteront pour le titre intercontinental de la World Boxing Organization (WBO) chez les poids moyens.

La finale de cette soirée mettra aux prises Lemieux (38-3, 33 K.-O.) et Saunders (25-0, 12 K.-O.) pour le titre WBO des moyens, détenu par l’Anglais depuis sa victoire par décision majoritaire face à son compatriote Andy Lee, en décembre 2015.

Le reste de la carte devrait être divulguée sous peu. ESPN avance qu’Yves Ulysse (14-1, 9 K.-O.) pourrait remonter dans le ring pour la première fois à la suite de sa défaite subie aux mains de Steve Claggett, en octobre, au cours de cette soirée face au New-Yorkais Cletus Seldin (21-0, 17 K.-O.), mais EOTTM n’a pas confirmé la tenue de ce combat.