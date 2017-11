PHILADELPHIE — Brock Boeser a marqué deux buts et Daniel Sedin a fait un pas de plus vers un prestigieux fait d’armes dans la Ligue nationale de hockey, et les Canucks de Vanconver ont infligé une autre défaite aux Flyers de Philadelphie, 5-2 mardi soir.

Sedin a inscrit un but et ajouté une mention d’aide, ce qui le laisse à seulement quatre points du plateau des 1000 points en carrière.

Son frère Henrik a récolté deux aides.

Sven Baertschi a fait vibrer les cordages lors d’un avantage numérique et Loui Eriksson a scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert. Il a aussi récolté une mention d’aide.

Le gardien Jacob Markstrom a aussi contribué à la victoire en repoussant 35 rondelles pour sa sixième victoire cette année.

Ivan Provorov et Jakub Voracek ont réussi les buts des Flyers, victimes d’un cinquième revers. Ils ont vu leur fiche (8-9-4) glisser sous le seuil de ,500 pour la première fois de la saison.

La défaite est allée au dossier de Michal Neuvirth, victime de quatre buts sur 22 tirs. Brian Elliott l’a remplacé avec 5:20 à jouer au deuxième vingt.