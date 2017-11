SAINT-LOUIS — Vladimir Tarasenko a inscrit deux buts et deux aides en plus de participer à un rare combat, et il a aidé les Blues de St. Louis à vaincre les Oilers d’Edmonton 8-3, mardi.

Brayden Schenn a aussi amassé deux buts et deux aides, tandis que Jake Allen a stoppé 26 tirs.

Tarasenko a jeté les gants pour la troisième fois de sa carrière en deuxième période. Il s’en est pris à Matt Benning, qui venait d’entrer en contact avec Schenn, et a atteint la cible d’une solide droite.

Les Blues ont marqué deux buts lors de chacune des deux premières périodes, avant d’en ajouter quatre lors du troisième vingt.

Dmitrij Jaskin, Jaden Schwartz, Scottie Upshall et Paul Stastny ont aussi fait bouger les cordages pour les Blues. Schwartz a ajouté trois aides à sa fiche.

Les Blues ont marqué deux fois sur leurs trois premiers lancers contre le gardien Cam Talbot. Laurent Brossoit a pris la relève devant le filet des Oilers et a accordé six buts sur 37 tirs.

Milan Lucic, Leon Draisaitl et Darnell Nurse ont marqué pour les Oilers en troisième période.