MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre le Canadien de Montréal et les Stars de Dallas, mardi, au American Airlines Center:

Lindgren se dresse

Après avoir accordé cinq buts lors de chacune de ses deux sorties précédentes, le gardien du Tricolore Charlie Lindgren a bien amorcé la rencontre face aux Stars. Il a stoppé les neuf tirs des locaux en première période et il a réalisé un coup fumant en frustrant Mattias Janmark avec 2:16 à faire. Janmark a débordé le défenseur Victor Mete à la ligne bleue et s’est avancé seul devant Lindgren. Janmark a tenté de battre Lindgren du côté de la mitaine, mais le jeune gardien a été alerte.

Benn contre Benn

Le duel Canadien-Stars en était un autre entre le défenseur du Tricolore Jordie Benn et son frère cadet et attaquant des Stars, Jamie. Tard en première période, Jamie a plaqué Jordie dans le coin du territoire du Canadien, puis Jordie est venu se venger quelques secondes plus tard à la ligne bleue, tout juste après le coup de sifflet d’un juge de ligne. L’ancien du Canadien Alexander Radulov est venu à la défense de Jamie en s’en prenant au défenseur. Jordie a semblé être amusé par la situation.

Hudon fait des flammèches, Gallagher en profite

L’attaquant du Canadien Charles Hudon était en forme mardi, générant de nombreuses occasions lors de la première moitié du match. Posté à la pointe lors d’un avantage numérique, Hudon a décoché un bon tir sur réception que Brendan Gallagher a dévié devant le gardien Ben Bishop. Ce dernier a perdu la rondelle de vue et le pugnace attaquant du Tricolore a poussé la rondelle libre derrière la ligne des buts à 12:04. Il s’agissait pour Gallagher d’un neuvième but en 22 matchs cette saison, soit un de moins que son total en 64 rencontres la saison dernière.

Bang bang!

Pour une neuvième fois cette saison, le Canadien a accordé deux buts dans un intervalle de moins de 60 secondes de jeu. Cette fois, Devin Shore et Jason Spezza ont fait mal au Tricolore avec deux buts en 59 secondes dans les deux dernières minutes du deuxième engagement. Shore a d’abord profité d’une remise transversale de John Klingberg pour battre de vitesse le gardien Charlie Lindgren. Spezza a ensuite sauté sur un retour après un lancer de Tyler Seguin. Le Canadien a maintenant un dossier de 0-7-1 cette saison dans les parties où il accorde deux buts en moins d’une minute.

Bishop ferme la porte

Les Stars ont offert trois avantages numériques au Canadien en troisième période, mais les visiteurs n’ont pu en profiter. Le Canadien a obtenu ses plus belles occasions avec un peu plus de six minutes à faire. Un trio composé de Paul Byron, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher a fait tourbillonner deux fois le gardien Ben Bishop devant son filet. Cependant, le défenseur Stephen Johns a stoppé une rondelle sur la ligne des buts, puis Bishop s’est repositionné à temps pour arrêter un tir à bout portant de Plekanec avec son épaule droite.