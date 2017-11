HOUSTON — Gustav Svensson et Will Bruin ont marqué en première demie et les Sounders de Seattle ont profité d’un avantage d’un homme pour gagner le premier match de la finale de l’Association Ouest 2-0, mardi, face au Dynamo de Houston.

Le match retour aura lieu le 30 novembre, à Seattle.

Svensson a ouvert la marque pour les champions en titre dès la 11e minute, déviant de la tête un corner de Nicolas Lodeiro.

Bruin a creusé l’écart à la 42e minute, profitant d’un centre de Joevin Jones.

Lodeiro a gaspillé une occasion de faire encore plus de dégâts, bousillant un penalty à la 28e minute. Le penalty avait été concédé quelques instants plus tôt, quand Jalil Anibaba avait fait trébucher Jones dans la surface de réparation. Anibaba a reçu un carton rouge.

Le Dynamo a obtenu ses meilleures occasions tôt dans le match. Le gardien des Sounders Tyler Miller a notamment stoppé un tir de Tomas Martinez à la 12e minute. Les choses ont toutefois été plus compliquées pour les locaux après l’expulsion d’Anibaba.