NEWARK, N.J. — L’ailier droit Kyle Palmieri a subi une fracture du pied droit et en conséquence il ratera de quatre à six semaines d’activités, ont révélé les Devils du New Jersey par voie de communiqué mercredi.

Palmieri s’est blessé en bloquant un tir contre le Wild du Minnesota, lundi soir.

Il s’entraînera hors glace pendant sa convalescence, sous la supervision du personnel médical des Devils.

Palmieri a marqué quatre buts et récolté cinq mentions d’aide en 13 rencontres cette saison. L’attaquant âgé de 26 ans avait déjà raté six parties cette saison après s’être blessé au pied gauche pendant une séance d’entraînement le 22 octobre.

Depuis qu’il s’est joint aux Devils en 2015-16, Palmieri a inscrit 60 buts et amassé 59 mentions d’assistance en 175 rencontres.