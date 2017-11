DÉTROIT — De plus d’une façon, les matchs de l’Action de grâce américaine représentent le début du dernier droit de la saison dans la NFL.

Pour les Lions de Detroit, il s’agit peut-être d’une dernière occasion de rester dans la course pour le titre de leur section.

Les Lions accueilleront les Vikings du Minnesota, jeudi, dans un match qui pourrait changer le portrait de la course dans la section Nord de l’Association nationale.

Si les Vikings l’emportent, ils auront une avance de trois matchs au sommet de la section. Mais si les Lions en sortent les vainqueurs, ils seraient à un match du premier rang et auraient l’avantage au niveau du bris d’égalité avec les Vikings. De plus, les Lions ont un calendrier plus favorable que leurs rivaux d’ici la fin de la saison.

«En novembre et décembre, on passe à un autre niveau. Et autour de l’Action de grâce, on le ressent vraiment, a noté le receveur des Lions Golden Tate. Tout le monde sait à quel point les Vikings jouent du bon football présentement. Tout fonctionne pour eux.»

Les Vikings (8-2) ont gagné six matchs de suite depuis une défaite de 14-7 face aux Lions le 1er octobre. Ils amorceront une séquence de trois parties à l’étranger face aux Lions. Ils rendront ensuite visite aux Falcons d’Atlanta et aux Panthers de la Caroline. Les Vikings espèrent donc profiter de leur premier arrêt pour s’offrir un petit coussin en tête.

«Je crois qu’une équipe peut seulement être jugée à la fin de la saison, a déclaré le demi de coin des Vikings Terence Newman. On nous répète que nous avons gagné quelques matchs de suite. Nous avons huit victoires, mais la saison est encore longue. Nous savons que tout peut changer très rapidement dans cette ligue.»

La saison dernière, les Vikings ont commencé la saison en enchaînant cinq victoires, avant de terminer la campagne avec un dossier de 8-8.

Les Lions (6-4) ont remporté leurs deux derniers matchs, contre les Bears de Chicago et les Browns de Cleveland, malgré des performances parfois inégales. Pour leur part, les Vikings ont défait le week-end dernier les Rams de Los Angeles, meneurs dans l’Ouest de la Nationale, par la marque de 24-7.

«Leur exécution est bonne à tous les niveaux, a souligné l’entraîneur-chef des Lions, Jim Caldwell, au sujet des Vikings. Ils font avancer le ballon. Ils réussissent des gros jeux. Leur défensive est excellente et les unités spéciales font du bon travail.»