NASHVILLE — Le gardien Antti Niemi effectuera un premier départ dans l’uniforme du Canadien mercredi, quand la formation montréalaise rendra visite aux Predators de Nashville.

L’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, a confirmé la nouvelle quelques heures avant le début de la rencontre.

Julien aussi indiqué que le défenseur Shea Weber allait rater un deuxième match d’affilée en vertu d’une blessure au bas du corps. De son côté, le défenseur Jakub Jerabek va disputer un premier match dans la LNH, lui qui prendra la place de Victor Mete dans la formation.

Acquis des Panthers de la Floride le 14 novembre via le ballottage, Niemi a joué un peu plus de 11 minutes en relève à Charlie Lindgren samedi dernier, accordant un but sur quatre tirs dans un revers de 6-0 face aux Maple Leafs de Toronto.

Âgé de 34 ans, Niemi a commencé la saison avec les Penguins de Pittsburgh. Il était passé aux Panthers le 24 octobre, aussi par le biais du ballottage.

En six sorties cette saison, dont trois départs, Niemi présente un dossier de 0-4-0 avec une moyenne de buts alloués de 6,67 et un taux d’efficacité de ,820.

Les Stars de Dallas avaient racheté son contrat à la fin de la dernière saison.

Lindgren avait commencé les huit derniers matchs du Canadien.

De son côté, Jerabek a accumulé un but et 10 aides en 17 rencontres avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. Le Tchèque de 26 ans s’est joint au Tricolore en tant que joueur autonome pendant la saison morte.

C’est la première fois cette saison que Mete sera laissé de côté.

Le Canadien disputera un deuxième match en autant de soirs, après avoir plié l’échine 3-1 devant les Stars de Dallas mardi soir.