RALEIGH, N.C. — Chris Kreider et Jesper Fast ont réussi des doublés et les Rangers de New York ont filé vers une victoire de 6-1, mercredi, face aux Hurricanes de la Caroline.

Après que Kreider eut ouvert la marque après seulement 52 secondes de jeu, Mika Zibanejad et Paul Carey ont permis aux Rangers de creuser l’écart lors des 11 premières minutes de la rencontre.

Kreider a inscrit son deuxième but après 20 secondes de jeu en troisième période. Fast a ajouté deux buts d’assurance.

Henrik Lundqvist a repoussé 30 tirs devant le filet des Rangers, qui ont gagné huit de leurs 10 derniers matchs.

Du côté des Hurricanes, Sebastian Aho a touché la cible dans un cinquième match de suite, tandis que Teuvo Teravainen a amassé une aide dans une cinquième rencontre d’affilée. Scott Darling a stoppé 21 des 27 tirs dirigés vers lui.

Darling a mal paru sur le but de Zibanejad, étant incapable de saisir avec sa mitaine le long dégagement de l’attaquant des Rangers à partir de la ligne rouge.