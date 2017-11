WASHINGTON — Alex Ovechkin a marqué son premier filet en sept rencontres, Jakub Vrana a touché la cible à deux reprises pour la première fois de sa carrière et les Capitals de Washington ont eu raison des Sénateurs d’Ottawa, 5-2, mercredi soir.

Le 14e but d’Ovechkin s’est produit alors qu’il se trouvait au sein du même trio que son coéquipier Nicklas Backstrom, qui a mené la troupe de Barry Trotz la saison dernière au chapitre des mentions d’assistance. Backtrom s’est fait complice du numéro 8 lors de la séquence.

Evgeny Kuznetsov a ajouté un but et deux aides, tandis que Alex Chiasson a récolté un but et une aide pour les Capitals, qui ont obtenu au moins face aux Sénateurs lors de leurs neuf derniers duels.

Braden Holtby a repoussé 29 tirs pour permettre aux Capitals de ne pas subir deux revers consécutifs à domicile pour la première fois de la saison.

Ryan Dzingle a fait bouger les cordages pour les Sénateurs lors d’un avantage numérique en deuxième période, avant que la troupe de Guy Boucher ne rate une opportunité en or lors d’un cinq contre trois de 76 secondes, quelques minutes plus tard.

Mike Hoffman a déjoué Holtby alors qu’il restait 7:14 à la rencontre. Le but dans un filet désert de Chiasson a scellé la quatrième défaite consécutive des Sénateurs après avoir signé deux gains d’affilée face à l’Avalanche du Colorado lors de la série de matchs disputés en Suède les 10 et 11 novembre derniers. La formation ontarienne a été menée 14-5 par ses adversaires durant cette séquence.

