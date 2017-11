NEW YORK — Tim Hardaway fils a inscrit 38 points, dont 12 lors d’une séquence de 28-0 à l’avantage des siens au troisième quart, et les Knicks de New York sont venus de l’arrière pour battre les Raptors de Toronto 108-100, mercredi.

Kristaps Porzingis a ajouté 22 points et 12 rebonds pour les Knicks, qui ont dominé les Raptors 41-10 lors du troisième quart.

Du côté des Raptors, Kyle Lowry a inscrit 25 points et DeMar DeRozan, 18. Les Raptors ont toutefois vu leur série de victoires être freinée à quatre.

Les Knicks accusaient un retard de 59-48 à la mi-temps et de 62-52 après deux lancers francs de Lowry avec 10:47 à faire au troisième quart. Un tir en foulée d’Enes Kanter avec 10:28 à faire a amorcé l’irrésistible poussée de huit minutes des Knicks, qui a pris fin quand CJ Miles a réussi un panier de trois points avec 2:23 à écouler au quart.

Les Raptors ont rendu les choses intéressantes avec une séquence de 12-0 au quatrième quart, s’approchant à six points des Knicks. Ces derniers ont toutefois été en mesure de freiner l’hémorragie plus rapidement que leurs rivaux l’avaient fait.