HAMILTON — Les Mustangs de l’Université Western ont présenté des statistiques ahurissantes cette saison dans le circuit U Sports.

Ils ont compilé un dossier de 11-0. Ils ont dominé le pays avec une moyenne de 48,3 points par match. Et ont écrasé leurs adversaires par un score cumulatif de 222-47 en éliminatoires.

Le seul qui puisse mettre un terme à leur saison immaculée, c’est le champion de la Coupe Vanier, le Rouge et Or de l’Université Laval.

«Je sais que nous formons une bonne équipe de football, mais je suis juste assez réaliste pour savoir que ce sera notre plus grand défi cette saison», a martelé l’entraîneur-chef des Mustangs Greg Marshall lors d’une conférence de presse jeudi.

Le Rouge et Or (10-1) et les Mustangs s’affronteront samedi au Tim Hortons Field, dans un duel entre les deux programmes de football universitaire les plus prestigieux du pays.

Western convoitera son septième titre canadien, et son premier depuis 1994. Le Rouge et Or tentera d’obtenir son 10e.

Laval, qui présente la meilleure défensive du circuit (9,6 points accordés par match), sera confronté à Western, qui possède la meilleure attaque de la ligue (608,5 verges de gains par match). Les Mustangs obtiendront vraisemblablement l’appui de la foule, puisque de nombreux autobus feront le voyage de 90 minutes qui sépare le campus universitaire situé à London, en Ontario, de Hamilton.

Western a commencé son parcours irrésistible en éliminatoires en pulvérisant Guelph 66-12, avant de détruire Laurier 75-32 à la Coupe Yates. Les Mustangs ont ensuite piétiné Acadia 81-3 à la Coupe Uteck.

Laval, entre-temps, a été bousculé à quelques reprises en éliminatoires.

Le Rouge et Or a rossé Sherbrooke 45-0 en demi-finales du RSEQ, avant de venir à bout de Montréal 25-22. Laval a connu une première demie en dents de scie la semaine dernière contre Calgary avant de s’adjuger la Coupe Mitchell 35-23.

«Quand tu disputes des matchs très serrés jusqu’à la fin, tu gagnes de l’expérience, et ça ce n’est pas négligeable, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or Glen Constantin. J’aime le fait que nous ayons vécu de l’adversité pendant notre parcours éliminatoire.»

Laval présente un dossier de 2-0 dans les duels contre Western. Le Rouge et Or avait battu les Mustangs 13-11 à la Coupe Uteck en 2010, deux ans après qu’il eut pris la mesure des Ontariens 44-21 à la Coupe Vanier.

Constantin, qui dirige le Rouge et Or pour la 17e saison, domine le circuit U Sports avec huit titres de la Coupe Vanier. Marshall tentera d’obtenir son premier à sa 18e saison — sa 11e avec les Mustangs — en tant qu’entraîneur-chef de football universitaire.

«Nous nous attendons à un match très serré, car il (le Rouge et Or) représente l’adversaire le plus complet à avoir croisé notre route cette saison», a dit Marshall.

«Ils n’ont pas de faille dans leur armure.»