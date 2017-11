ARLINGTON, Texas — Philip Rivers était plus qu’à l’aise sur le terrain, à son premier match de l’Action de grâce américaine en carrière dans la NFL après 14 saisons.

Il faut en dire autant de Keenan Allen, qui n’a toutefois pas eu à attendre aussi longtemps.

Rivers a lancé trois passes de touché et pour des gains de 434 verges, menant les Chargers de Los Angeles vers un gain de 28-6 aux dépens des Cowboys de Dallas, jeudi.

Desmond King a retourné une interception sur une distance de 90 verges pour inscrire un touché qui a planté le dernier clou dans le cercueil des Cowboys. Les Chargers (5-6) se sont approchés à un match et demi des Chiefs de Kansas City et du premier rang de la section Ouest de l’Association Américaine après avoir amorcé la saison avec un dossier de 0-4.

«Jouer lors de l’Action de grâce était aussi excitant que ça pouvait l’être, a dit Rivers, qui a réussi 27 de ses 33 passes et qui a signé un neuvième match de plus de 400 verges. En tant que quart, tu veux bien jouer et bien distribuer le ballon. Nous l’avons fait aujourd’hui.»

Les Cowboys (5-6), qui sont champions en titre de la section Est de l’Association Nationale, ont perdu un troisième match de suite par au moins 20 points. Cette séquence coïncide avec le début de la suspension du porteur de ballon vedette Ezekiel Elliott. Cette défaite vient porter un dur coup aux espoirs de faire les séries des Cowboys.

Les Cowboys, qui disputaient un 50e match de l’Action de grâce américaine, ont mis fin à leur série de 10 quarts sans touché quand Rod Smith a réussi un majeur au quatrième quart, à la suite d’une course de deux verges.

Le quart des Cowboys Dak Prescott semble perdu sans Elliott. Il a été victime de deux interceptions, ce qui gonfle son total à cinq au cours des deux derniers matchs. Prescott n’avait lancé que quatre interceptions l’an passé.

«La dernière chose que je veux faire c’est pointer du doigt ou dire qu’il nous manque certains joueurs, a affirmé Prescott, qui a complété 20 de ses 27 passes pour des gains aériens de 179 verges. Je vais simplement dire que nous devons trouver une façon de quitter cette mauvaise séquence.»

À sa cinquième saison, Allen a capté 11 ballons pour des gains de 172 verges, un sommet en carrière, et un touché. Il a réussi 23 attrapés pour des gains de 331 verges et trois touchés lors de ses deux dernières parties.

«Quand je suis arrivé ici, je trouvais qu’il était un peu lourd, a mentionné l’entraîneur-chef des Chargers, Anthony Lynn, à propos de son receveur. Lorsqu’il a perdu du poids, on pouvait voir sa vitesse, son agilité et les qualités d’un receveur numéro un.»