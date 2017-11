MONCTON, N.-B. — Le Titan d’Acadie-Bathurst a marqué quatre buts sans riposte en deuxième période, se dirigeant vers une victoire de 5-1 contre les Wildcats de Moncton, jeudi soir.

Les deux formations se retrouvaient à égalité au septième rang du classement général de la LHJMQ et elles sont au coeur d’une course à cinq équipes pour le premier échelon de la section Maritimes, dominée par les Mooseheads de Halifax. Cette victoire a d’ailleurs permis au Titan (13-7-5) de rejoindre au sommet les hommes de Jim Midgley.

Brady Pataki a ouvert le pointage dès la troisième minute du deuxième vingt, mais les Wildcats (13-10-3) n’ont pas été en mesure de contrer une des bonnes attaques du circuit Courteau.

Dawson Theede a créé l’égalité 97 secondes après le but de Pataki et Antoine Morand a rapidement suivi en profitant d’une descente à deux contre un pour déjouer Mark Grametbauer. Quelques instants plus tard, Jeffrey Truchon-Viel a enfilé l’aiguille pour une 12e fois cette saison, couronnant une poussée de trois buts en trois minutes du Titan.

Ethan Crossman, à mi-chemin au deuxième engagement, et Marc-André LeCouffe, avec son premier en carrière dans la LHJMQ, en fin de troisième période, ont ajouté des filets pour le Titan. Theede et Truchon-Viel ont aussi obtenu une mention d’aide tandis que Samuel L’Italien et Michal Ivan ont tous deux préparé deux réussites de leur troupe.

Reilly Pickard a connu un bon départ devant la cage du Titan, stoppant 24 tirs pour enregistrer une 11e victoire cette saison. Grametbauer a réalisé 23 arrêts pour les Wildcats, qui ont perdu une quatrième partie consécutive.