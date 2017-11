OTTAWA — Le secondeur des Stampeders de Calgary Alex Singleton a remporté le titre de joueur défensif de l’année dans la Ligue canadienne de football.

Singleton a reçu cet honneur jeudi, lors de la remise des trophées de la LCF. Le secondeur des Alouettes de Montréal Kyries Hebert était l’autre finaliste.

Âgé de 24 ans, Singleton a enregistré 123 plaqués, le plus haut total pour un joueur canadien, à sa première saison complète en tant que partant. La défensive des Stampeders n’a accordé que 349 points cette saison, le meilleur rendement du circuit, tout en réussissant 50 sacs et en provoquant 45 revirements.

Âgé de 37 ans, Hebert a été un des seuls éléments positifs des Alouettes, qui ont conclu la campagne avec le pire dossier de la ligue (3-15). Ses 108 plaqués lui ont conféré le troisième rang.

Hebert est devenu le premier joueur de l’histoire de la LCF à réussir 100 plaqués après l’âge de 35 ans. Son sommet en carrière était de 78 plaqués, établi en 2016.

Le porteur de ballon des Argonauts de Toronto James Wilder fils a été nommé la recrue de l’année de la LCF. Le receveur des Stampeders Marken Michel était l’autre recrue en nomination.

Mesurant six pieds trois pouces et pesant 232 livres, Wilder a amassé 872 verges au sol et il a inscrit cinq touchés en 17 parties cette saison. Il a ajouté 533 verges en 51 attrapés.

Michel a capté 41 ballons pour des gains de 780 verges et trois touchés.

Stanley Bryant, des Blue Bombers de Winnipeg, a été nommé le meilleur joueur de ligne du circuit. Il a été préféré au centre des Argonauts Sean McEwen.

Bryant a été un des piliers de l’attaque des Blue Bombers, créant plusieurs corridors de courses pour le meneur de la LCF au chapitre des verges au sol, Andrew Harris. Il a également protégé d’une main de maître le quart Matt Nichols.

Les Blue Bombers ont mené la ligue au chapitre des verges par la course avec une moyenne de 101,3 verges par match. Ils possédaient également la deuxième meilleure attaque, avec 26,7 points par partie.

Le spécialiste des retours de botté des Stampeders Roy Finch a quant à lui été nommé le meilleur joueur des unités spéciales. Diontae Spencer, du Rouge et Noir d’Ottawa, était aussi en nomination.

Finch a égalé un record d’équipe en récoltant trois touchés sur des retours de botté de dégagement. Il a obtenu 1200 verges en pareille situation, un sommet dans la LCF.

La moyenne de 16,4 verges par retour de Finch constituait la troisième meilleure de l’histoire du circuit canadien et il a ajouté 696 verges sur des retours de botté d’envoi.

Spencer a pour sa part couronné sa première saison à Ottawa en amassant un total de 496 verges dans une victoire de 41-36 contre les Tiger-Cats de Hamilton, le 27 octobre.