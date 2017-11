LANDOVER, Md. — Kirk Cousins a lancé deux passes de touché et les Redskins de Washington ont battu les Giants de New York 20-10, jeudi soir, dans un match plutôt terne impliquant deux équipes privées de plusieurs joueurs en raison d’une blessure.

La première demie n’a pas su soulever les foules et n’était pas garnie de faits saillants. Les deux rivaux de la section Est de l’Association Nationale ont effectué un total de neuf bottés de dégagement et ils n’ont inscrit que six points.

Cousins a cependant orchestré deux séquences à l’attaque qui ont mené à un touché des Redskins (5-6), en deuxième demie. Il a repéré Jamison Crowder pour un touché de 15 verges au troisième quart, qui brisait une égalité de 3-3, et il a conjugué ses efforts à ceux de Josh Doctson pour un touché de 14 verges alors qu’il restait un peu plus de trois minutes à jouer à la rencontre.

Entre ces deux majeurs, le demi de coin des Giants Janoris Jenkins a intercepté une passe de Cousins et il a retourné le ballon sur une distance de 53 verges pour un touché qui nivelait le pointage 10-10.

En deuxième demie, les Giants (2-9) ont eu une possession qui s’est conclue par une interception aux dépens d’Eli Manning, quatre se sont terminées par un botté de dégagement et ils ont ensuite perdu le ballon après avoir raté un quatrième essai.