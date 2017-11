OTTAWA — Le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie, affirme qu’il n’y a pas suffisamment de preuves scientifiques établissant un lien entre les blessures à la tête au football et les maladies cérébrales.

Ambrosie soutient qu’il «tient compte de toutes les preuves accumulées et la réponse est nous ne savons pas» s’il y a un lien entre les commotions cérébrales et l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC).

La NFL a admis qu’il y a un lien, mais la LCF n’a pas emboîté le pas.

L’ancien commissaire de la LCF, Jeffrey Orridge, a été largement critiqué lors de la dernière Coupe Grey lorsqu’il a nié l’existence d’un lien.

La LCF fait face à un recours collectif de 200 millions de dollars dans le dossier des commotions cérébrales et des traumatismes crâniens.

Les preuves scientifiques les plus solides indiquent que l’ETC ne peut être diagnostiqué qu’en examinant le cerveau après la mort, bien que certains chercheurs expérimentent des tests effectués sur des personnes vivantes.

De nombreux scientifiques pensent que les coups répétés à la tête augmentent les risques de développer l’ETC, entraînant une perte progressive de la matière cérébrale normale et à une accumulation anormale d’une protéine appelée tau. Les anciens combattants et les athlètes qui pratiquent un sport de contact comme le football et la boxe sont parmi ceux qui sont les plus à risque.

Bien qu’il n’ait pas consulté suffisamment de preuves pour être convaincu que les commotions cérébrales puissent mener à l’ETC, Ambrosie a ajouté qu’il est déterminé à rendre le sport «meilleur et plus sécuritaire pour nos joueurs.»

Ambrosie a fait ces commentaires lors de la conférence de presse en marge de la Coupe Grey, dimanche, à Ottawa.