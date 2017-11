BOSTON — Matt Grzelcyk a inscrit son premier filet en carrière, David Krejci a marqué un but et amassé une mention d’assistance et les Bruins de Boston ont porté à quatre leur série de victoires en disposant des Penguins de Pittsburgh 4-3, vendredi après-midi.

Le but de David Pastrnak en échappée à 5:06 de la troisième période a rompu l’égalité, puis Anton Khudobin a fermé la porte aux doubles champions en titre de la Coupe Stanley pour permettre aux Bruins de connaître leur plus longue série de victoires cette saison. Khudobin a effectué 17 arrêts pour les locaux, qui ont dominé les Penguins 33-20 au chapitre des tirs au but.

Sydney Crosby a touché la cible une fois et récolté une passe pour les Penguins, qui ont effacé des déficits de 2-0 et 3-1 pour créer l’égalité à 3-3 en période médiane. Jake Guentzel et Phil Kessel ont aussi fait vibrer les cordages pour les Penguins, qui ont subi une troisième défaite consécutive.