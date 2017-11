ST PAUL, Minn. — Charlie Coyle et Chris Stewart ont tous les deux marqué en tirs de barrage et le Wild du Minnesota a eu le meilleur 3-2 sur l’Avalanche du Colorado, vendredi.

Jason Zucker et Nino Niederreiter ont enfilé l’aiguille en temps réglementaire pour permettre au Wild de maintenir un dossier de 6-1-1 lors de ses huit derniers matchs. Alex Stalock a bloqué 28 rondelles.

J.T. Compher et Blake Comeau ont répliqué du côté de l’Avalanche et Jonathan Bernier a réalisé 25 arrêts.

Coyle a battu Bernier grâce à un tir dans la lucarne lors de la deuxième ronde des tirs de barrage, tandis que Stewart a opté pour un tir bas en troisième ronde. Stalock a repoussé les tirs de Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen.

La troupe de Bruce Boudreau a tiré au filet à six reprises lors de la période de prolongation et a raté deux opportunités en or, mais Bernier a frustré Eric Staal, qui était seul devant la cage de l’Avalanche, et a bloqué avec sa jambière droite le tir de Zucker.

Les hommes de Jared Bednar ont dominé le troisième engagement, surclassant le Wild 10-3 au chapitre des tirs au but. L’Avalanche n’a toutefois pas été en mesure de capitaliser lors des deux avantages numériques offerts durant la période. Stalock a de plus maintenu son équipe en vie lorsqu’il a réalisé un arrêt spectaculaire face à Compher qui s’amenait en échappée.