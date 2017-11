PHILADELPHIE — Le défenseur Nick Leddy a déjoué Brian Elliott grâce à un tir des poignets à 2:44 de la période de prolongation et les Islanders de New York ont battu les Flyers de Philadelphie 5-4, vendredi.

La recrue Mathew Barzal, Cal Clutterbuck, Jordan Eberle et Andrew Ladd ont sonné la charge en temps réglementaire et Thomas Greiss a réalisé 26 arrêts pour permettre aux Islanders de signer un cinquième gain en six rencontres. La troupe de Doug Weight a pris une avance de six points au classement devant les Flyers dans la section Métropolitaine.

Ladd a nivelé la marque alors qu’il restait 7:49 à jouer, suite à une passe d’Eberle à une distance d’environ 5 pieds de l’enclave.

Claude Giroux, Wayne Simmonds, Shayne Gostisbehere et Sean Couturier ont été les autres buteurs pour les Flyers, qui ont perdu une avance de 4-2 pour la troisième fois. Les hommes de Dave Hakstol se sont inclinés pour un septième match consécutif. Les Islanders avaient battu les Flyers 4-3 en prolongation mercredi dernier à Brooklyn.

Elliott a repoussé 32 tirs pour les Flyers.